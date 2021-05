Der Allgäu-Airport in Memmingen bietet ab Pfingsten wieder mehr Flüge in Urlaubsregionen an. Dann heben wieder Flieger nach Sardinien, Sizilien und Lissabon ab. Mallorca, Kreta, das spanische Alicante und das portugiesische Faro werden bereits regelmäßig angeflogen, teilte der Allgäu Airport mit. Bei keinem der Ziele müssten Urlauber nach der Rückkehr in Quarantäne, wenn sie einen negativen Corona- Schnelltest vorweisen können. Geimpfte und Genesene seien davon befreit, heißt es weiter. Am Flughafen selbst gibt es ein Schnelltestcenter, bei dem man sich aber vorher anmelden muss.