Mit steigenden Corona-Infektionszahlen in der Region Bodensee-Oberschwaben behandeln auch die Kliniken wieder mehr Corona-Patienten. Die Zahlen haben sich innerhalb weniger Wochen teils deutlich erhöht.

In den Krankenhäusern des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz liegen laut einer Sprecherin derzeit 43 Menschen mit Corona oder einem Verdacht darauf auf den Stationen. Das seien elf mehr als am Freitag. Ein Mensch liege mit Corona auf der Intensivstation. An der Oberschwabenklinik im Kreis Ravensburg müssen teilweise planbare Behandlungen wegen Corona-Fällen unter den Beschäftigten verschoben werden. Die Zahl der Patienten mit Corona hat sich im Vergleich zur Vorwoche laut einem Sprecher nahezu verdoppelt. Derzeit seien es 47 Patientinnen und Patienten auf den Normalstationen, drei auf der Intensivstation. Auch im Sana-Klinikum in Biberach hat sich die Zahl deutlich erhöht: Dort werden derzeit fast vier Mal so viele Corona-Patienten behandelt wie vor zwei Wochen, heißt es von der Klinik.

SWR-Reporter Moritz Kluthe über die steigenden Zahlen bei Corona-Patienten in Kliniken:

Ähnlich sieht es in den SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen aus: Dort werden derzeit 34 Menschen mit Corona auf den Stationen behandelt, acht mehr als vor einer Woche, so eine Sprecherin. Ein Patient liege auf der Intensivstation.

Positiver Corona-Test oft erst im Klinikum

Die Zahlen steigen zwar wieder, sind aber noch lange nicht mit anderen Corona-Wellen vergleichbar, heißt es aus den Kliniken. Im Gesundheitsverbund Konstanz sagte eine Sprecherin dem SWR, dass in vergangenen Corona-Wellen auch schon das drei- bis vierfache an Patienten in den Kliniken behandelt wurden. An der Oberschwabenklinik in Ravensburg hieß es, dass einige Patienten nicht wegen einer Corona-Erkrankung eingeliefert, aber dort positiv getestet würden.