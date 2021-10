Weitere Klagen um Zeppelin-Stiftung am Verwaltungsgericht

Vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen werden am Dienstag mehrere Klagen der Zeppelin-Nachkommen im Zusammenhang mit der Zeppelin Stiftung mündlich verhandelt. Wie die Stadt Friedrichshafen (Bodenseekreis) als Trägerin der Stiftung mitteilte, handelt es sich um sieben Klagen von Albrecht von Brandenstein-Zeppelin und seinem Sohn Frederic, in denen es um Akteneinsicht in städtische Unterlagen zur Stiftung geht. Die Stadt verweigert eine pauschale Einsicht in den gesamten Aktenbestand aus Datenschutzgründen.