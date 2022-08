153 Tage Krieg in der Ukraine, seit fast 153 Tagen kommen Geflüchtete von dort auch zu uns. Die ersten waren schon vier Tage nach Kriegsbeginn in Kreuzlingen. Seitdem finden mehrere Tausend Menschen hier Zuflucht, die meisten werden privat aufgenommen. Aber es gibt auch viele vor dem Krieg Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften - so auch in Tettnang-Kau im Bodenseekreis.