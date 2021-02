Seit 1. Februar gelten in der Schweiz und Österreich die neuen Jahres-Autobahnvignetten. Die Schweizer Vignette ist metallisch grün und kostet unverändert 40 Franken. Das apfelgrüne österreichische Pickerl kostet knapp 93 Euro. Die Vignetten sind beispielsweise an Zollstellen, bei der Post und an Tankstellen erhältlich. Nur korrekt an der Windschutzscheibe angebrachte Vignetten sind gültig.