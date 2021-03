per Mail teilen

Der Streit um die Bebauung des Konstanzer Büdingen-Areals geht in die nächste Runde. Die Bürgerinitiative, die sich gegen den geplanten Bau eines Luxushotels am Seeufer wehrt, hat Widerspruch gegen die aktuelle Baugenehmigung eingelegt. Die Stadt hat der Bürgerinitiative Akteneinsicht gewährt. Diese will jetzt prüfen, ob die Baugenehmigung unter Umwelt- und Naturschutzaspekten zulässig ist.