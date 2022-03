Regenreichster Juni in der Region Bodensee-Oberschwaben

Mit Starkregen und Tropennächten ist der Monat Juni in der Region Bodensee-Oberschwaben zu nass und zu heiß gewesen. Das ist die Bilanz der privaten Wetterwarte Süd in Bad Schussenried.

Eine regelrechte Berg- und Talfahrt prägte die Witterung im vergangenen Monat. Nach einer frühsommerlich warmen Phase zu Beginn des Monats herrschte für ein paar Tage feucht-kühles Wetter mit heftigen Schauern und Gewittern. Dabei ging an der Grenze der Landkreise Biberach und Ravensburg, im Raum Ellwangen, Ummendorf, Fischbach, Eberhardzell, Hauerz und Wolfegg ein verheerendes Unwetter nieder, bei dem ein Mann in Rot an der Rot in seiner Wohnung ertrank.

Tropennächte und Hitzewelle

Nach den schweren Gewittern am Monatsanfang folgte der Wetterumschwung. Noch vor dem kalendarischen Sommeranfang kletterte das Quecksilber auf bis zu 35 Grad. Die Luft wurde immer schwüler und die Wetterlage labiler. Es folgten Tropennächte und Waldbrandgefahr, gefolgt von erneuten heftigen Unwettern mit sintflutartigen Regenfällen, Sturmböen und Hagel.

Überflutungen im Kreis Biberach und im Bodenseekreis

Laut Wetterwarte Süd (Kreis Biberach) war der Juni mit 210 Litern pro Quadratmeter der regenreichste Monat seit Messbeginn im Jahr 1968. In Ummendorf im Kreis Biberach wurden sogar 337 Liter gemessen. Es kam zu Überflutungen, unter anderem auch im Bodenseekreis. Gleichzeitig lag die Sonnenscheindauer im Juni deutlich über dem Messwert. An 18 Tagen wurde die 25-Grad-Marke erreicht, an fünf Tagen stiegen die Temperaturen auf über 30 Grad. Die Wetterwarte Süd geht davon aus, dass auch die kommenden Wochen wechselhaft werden.