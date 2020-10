per Mail teilen

Die Wetterwarte Süd hat am Samstag ihre 89. Wetterstation eingeweiht. Sie steht auf einem Hausdach in Leupolz bei Wangen im Allgäu - und kann für die Bürger sehr wichtig werden.

Es ist die 89. Wetterstation der Wetterwarte Süd mit Sitz in Bad Schussenried (Kreis Biberach): Am Samstag wurde sie in Leupolz eingeweiht, das zu Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) gehört. Die Station steht auf dem Dach eines Hausbesitzers und erfasst unter anderem Daten über Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag sowie Windgeschwindigkeit und -richtung. Die Daten können bereits auf der Internetseite der Wetterwarte Süd abgerufen werden.

Stationen wichtig für Versicherungsschutz

Die Station in Leupolz ergänze unter anderem die statistische Erfassung der Messwerte, liefere aber auch Daten für die Wettervorhersage, sagte Roland Roth, der Leiter der Wetterwarte Süd, dem SWR. Das Interesse an solchen Wetterstationen sei groß, so der Wetterexperte. "Insgesamt gesehen kommen wir kaum mehr nach mit der Installation von Wetterstationen."

Für Kommunen können die Daten solcher Stationen wichtig sein, wenn sich lokale Unwetter wie Starkregen oder heftige Windböen ereignen, denn ab Windstärke acht müsse die Versicherung bezahlen. "Dann haben die Gemeinden etwas in der Hand, um zu dokumentieren: Wir haben hier einen Versicherungsfall - auch die Bürger", erklärt Roth.

Noch "weiße Flecken" am Bodensee

Besonders viele Wetterstationen betreibt die Wetterwarte Süd in Oberschwaben. Im Bodenseeraum zwischen Markdorf, Überlingen (beide Bodenseekreis), Konstanz, aber auch im Raum Meßkirch (Kreis Sigmaringen) sowie in den Regionen Linzgau und Heuberg gebe es noch "weiße Flecken", zählt Roth auf. Er und seine zahlreichen Mitarbeiter liefern auf ehrenamtlicher Basis Wettervorhersagen und Wetterdaten vor allem für den Raum Oberschwaben-Allgäu-Bodensee, aber auch für Regionen wie den Schwarzwald und die Schwäbische Alb.