Kein Winter im Januar am Bodensee und in Oberschwaben

Zu warm, zu trocken, zu wenig Sonne. Das ist die Bilanz der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried für den Monat Januar.

Die Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach) hat eine Bilanz des Monats Januar gezogen. Es sei ein Januar ohne Winterstimmung gewesen, heißt es. Das Jahr 2023 startete in der Region Bodensee-Allgäu-Oberschwaben mit Temperaturen wie im Frühling.

Viel zu warm zu Jahresbeginn

Mit Föhnunterstützung verbuchte die Stadt Friedrichshafen zu Jahresbeginn 19 Grad, auf der Lindauer Insel wurden 18 Grad gemessen. Mit 17 Grad am Neujahrstag am Sitz der Wetterwarte in Bad Schussenried sei die bisherige Rekordmarke regelrecht pulverisiert worden, so die oberschwäbischen Wetterexperten.

Die erste Monatshälfte war im Raum Bodensee-Oberschwaben die wärmste in einem Januar seit Messbeginn. Es herrschten Temperaturen tagsüber wie sonst Ende April oder Anfang Mai, so die Wetterwarte Süd. Bis zur Monatsmitte war es im Durchschnitt sechs Grad wärmer als im Januarmittel der letzten 30 Jahre.

"Frost war überhaupt kein Thema und dies mitten im Hochwinter!"

Zwei völlig unterschiedliche Monatshälften

Zwar wurde es ab dem 16. Januar kälter, trotzdem lag am Monatsende die Durchschnittstemperatur mehr als zwei Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Schnee wollte im Januar auch nicht fallen. Und was den Sonnenschein betrifft, spricht die Wetterwarte von einem einzigen Trauerspiel. Ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger im vergangenen Jahr war dieser Januar einer der sonnenscheinärmsten seit Aufzeichnungsbeginn, so die Wetterwarte Süd. Ihr Fazit: ein Januar ohne Winterstimmung.