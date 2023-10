September am Bodensee und in Oberschwaben so heiß wie nie

Ein Wetter wie im Hochsommer mit einer Rekordzahl an Hitzetagen, so fasst die Wetterwarte Süd in Bad Schussenried im Kreis Biberach den September zusammen.

So heiß und sonnig wie noch nie, das ist die Bilanz des Septembers der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried für den September. Demnach war der Monat im Schnitt noch wärmer als im bisherigen Spitzenjahr 2006. Vier Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt Laut Wetterwarte Süd war es mit 17,4 Grad im Schnitt diesen September noch wärmer als im bisherigen Spitzenjahr 2006. Damals lag die Durchschnittstemperatur bei 16,3 Grad. Der diesjährige September liege vier Grad über den Durchschnittstemperaturen der Vergleichszeit von 1991 bis 2020. Und auch die Zahl der Hitzetage, also der Tage mit Temperaturen über 30 Grad, war außergewöhnlich hoch. Vier Hitzetage gab es diesen September. Zum Vergleich: In den vergangenen 56 Jahren, seit dem Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen der Wetterwarte Süd, gab es insgesamt nur zwei Hitzetage im September. Wenig Regen und viel Sonnenschein An fast der Hälfte der Tage im diesjährigen September stieg die Temperatur über 25 Grad. Regen sei gleichzeitig deutlich weniger gefallen, als es typisch sei, so die Wetterwarte Süd. An manchen Orten fiel gerade mal ein Zehntel der üblichen Regenmenge. Dafür schien die Sonne mit insgesamt 240 Stunden so lange wie noch nie im September.