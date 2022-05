Launischer April in der Region Bodensee-Oberschwaben

Der vergangene April hat seinem Ruf als turbulenter, stürmischer und launischer Monat laut der Wetterwarte Süd alle Ehre gemacht. Aber: Nach dem Wochenende soll es schöner und wärmer werden!

"Der April macht, was er will!“ Dieses Sprichwort trifft für den vergangenen April in der Region Bodensee-Oberschwaben sehr gut zu. Es seien so gut wie alle Wetterlagen vorgekommen, sagt Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried im Kreis Biberach. Gab es Anfang April zunächst einen Kälteeinbruch mit teils kräftigen Schneefällen, sei kurz darauf ein Sturmtief mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern über die Region weggefegt, so Roth. Schäden hätten sich zum Glück in Grenzen gehalten.

Ein Sturmtief hat im April zahlreiche Bäume abgeknickt. SWR Michael Kögel

Mitte des Monats kam der Frühling

Bis Mitte des Monats erfasste die Wetterwarte dann frühlingshafte Temperaturen, in Ravensburg-Weissenau gar wurde die Sommermarke von 25 Grad erreicht.

Obstblüte am Bodensee. SWR

Die Sonne allerdings verschwand immer wieder hinter Sahara-Staub, der teils als sogenannten Blutregen herabregnete.

April fällt etwas zu kalt aus

Ende April dann sei es wieder wechselhaft mit Regen geworden, so Roland Roth, der den April mit einer Durchschnittstemperatur von 8,3 Grad als etwas zu kalt einstuft. Im Durchschnitt schneide der Monat ungefähr ein Grad zu kühl ab.

Trend: Es wird sommerlicher

Die Wettermodelle versprechen, Stand jetzt, für die kommende Woche ein neues Hoch. Das würde die letzten Schauer vertreiben und für viel Mai-Sonnenschein sorgen. Laut Wetterexperten sind Mitte der Woche dann örtlich Höchstwerte bis 25 Grad möglich.