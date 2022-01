Frühlingshafte Temperaturen mitten im Winter

Das Wetter passt so gar nicht zur Jahreszeit. Die Wetterwarte Süd hat den wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der Messungen registriert. Allerdings soll es jetzt einen Wetterumschwung geben.

An der Zentrale der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach) registrierten die Wetterexperten am Silvestertag 14,8 Grad. Das war für den letzten Tag im Jahr der höchste gemessene Wert seit Beginn der Aufzeichnungen der Wetterwarte im Jahr 1968. Der bisherige Spitzenwert für Silvester stammte aus dem Jahr 2017 mit 13,1 Grad.

Waltenhofen hält Temperaturrekord

Auch an anderen Orten im Gebiet der Wetterwarte Süd wurden außergewöhnlich hohe Temperaturen gemessen. In Isny im Allgäu zeigte eine Station 13,7 Grad an, Ravensburg-Oberzell meldete 13,4 Grad. In Tettnang (Bodenseekreis) und in Leupolz in Wangen im Allgäu zeigte das Thermometer 12,5 Grad an. Die höchste Temperatur im Gebiet der Wetterwarte Süd erreichte am Silvestertag Waltenhofen im Allgäu (Landkreis Oberallgäu) mit 16,2 Grad.

Am Neujahrstag ging es mit Rekordwerten weiter. Die Wetterwarte meldete für Bad Schussenried mit 12,8 Grad erneut die höchste Temperatur für den Jahresbeginn seit Aufzeichnung der Wetterdaten.

Nebelstimmung am Bodensee vor der Mainau SWR Stefanie Baumann

Wetterexperten erwarten Wetterumschwung

Mittlerweile erreichen die Temperaturen nicht mehr die Spitzenwerte vom Jahreswechsel, trotzdem sprach die Wetterwarte auch am Sonntag von außergewöhnlich milden Temperaturen. In den kommenden Tagen soll sich das allerdings ändern. Zur Wochenmitte werde es deutlich kühler und wechselhaft, sagt die Wetterwarte Süd voraus.

Wetterdaten aus Bad Schussenried seit über 50 Jahren

Die Wetterwarte Süd hat nach eigenen Angaben 111 Wetter- und 134 Niederschlagsstationen. Diese sind über Süddeutschland verteilt, stehen aber auch in der angrenzenden Schweiz sowie in Vorarlberg. Die Wetterwarte wurde 1968 von Roland Roth in Bad Schussenried gegründet, er leitet sie bis heute.