Viel Sonne, dadurch zu trocken und zu warm. So ist laut der Wetterwarte Süd der Mai in der Region Bodensee-Oberschwaben gewesen.

Nachdem bereits der April deutlich zu trocken und zu warm warm war, ging es im Mai ähnlich weiter. Das zeigen die Aufzeichnungen der Wetterstationen der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach).

Überdurchschnittlich viele warme Tage

Viele Hochdruckgebiete hätten zu überdurchschnittlich vielen warmen Tagen geführt, so die Wetterwarte. Zum Beispiel waren es in Bad Schussenried im Kreis Biberach am 31. Mai fast 32 Grad. Das sei der vierthöchste Messwert in diesem Monat seit Beginn der Aufzeichnungen vor 57 Jahren. Generell sei auch der Mai wieder zu trocken gewesen – auch wenn es an einigen Messstationen etwas mehr geregnet habe als im langjährigen Mittel.

Heißer Sommer mit mehr als 40 Grad möglich

Die Wetterwarte Süd führt die außergewöhnlich hohen Temperaturen und die geringen Niederschläge auf den Klimawandel zurück. So habe der Jetstream, das ist das Starkwindband in etwa 10.000 Metern Höhe, an Kraft verloren. Dadurch könnten sich Hochdruckgebiete länger halten als üblich. Es deute viel darauf hin, dass es diesen Sommer an die 40 Grad gehen werde oder sogar darüber, so die Wetterwarte Süd.