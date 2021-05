Das schlechte Wetter der vergangenen Wochen hat den Jungstörchen in Oberschwaben und am Bodensee zugesetzt. Es gebe aber weniger Totalausfälle als befürchtet, sagen die Storchenbeauftragten.

Kälte und Nässe können für junge Störche tödlich sein. Tatsächlich gebe es Nester, in denen alle Jungstörche gestorben seien, so Rainer Deschle, der Storchenbeauftragte für das nördliche Oberschwaben. Es seien aber weniger Totalausfälle, als bei so einem Wetter zu erwarten seien. Deschle war in den vergangenen Tagen in der Region unterwegs und hat in die Nester geschaut. Sein Eindruck: Insgesamt liegt die Zahl der Jungvögel unter dem langjährigen Durchschnitt. Aber gemessen am Wetter könne man zufrieden sein.

30 neue Storchennester

Ähnliches beobachtet auch Ute Reinhard. Sie ist die Storchenbeauftragte für das westliche Oberschwaben und Teile des Bodenseekreises. Die meisten Jungvögel hätten die Schlechtwetterperiode erstaunlich gut überstanden, sagte sie dem SWR. Reinhard ist zuversichtlich, dass sich die Storchenpopulation weiterhin gut entwickelt. Sie hat allein in ihrem Zuständigkeitsbereich in diesem Jahr rund 30 neue Storchennester hinzubekommen.