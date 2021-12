Die Polizei hat in Singen (Kreis Konstanz) einen splitternackten Mann kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Laut Mitteilung war der 50-Jährige in der vergangenen Nacht in der Stadt unterwegs, das einzige, was er trug, war eine blonde Langhaarperücke. Der Mann gab den Beamten gegenüber an, er sei kein Exhibitionist. Es handle sich lediglich um die Begleichung einer Wette. Dem Nacktspaziergänger droht ein Bußgeld.