Das Westallgäu-Klinikum in Wangen bleibt bis auf weiteres im Notbetrieb. Wie die OSK mitteilt, seien weitere zwölf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie es weitergeht, soll nach weiteren Tests am Montag entschieden werden. Ursprünglich wollte das Krankenhaus in Wangen ab Samstag wieder seinen normalen Betrieb aufnehmen, nachdem Anfang der Woche mehrere Coronafälle bekannt geworden waren.