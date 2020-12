per Mail teilen

Zwei wertvolle Heiligenfiguren, die 1964 aus der Überlinger St. Jodok-Kirche gestohlen wurden, sind zurück. Wie der Verein "Konzertreihe St. Jodok e.V." mitteilte, tauchten die Figuren von St. Ambrosius und St. Augustinus in Hamburg in einer Erbmasse auf. Der Erbe sorgte für die Rückführung von Hamburg nach Überlingen (Bodenseekreis). Gleichzeitig hat der Verein verloren geglaubte Devotionalien wiederentdeckt, die wegen des damaligen Diebstahls vorsorglich in Überlinger Schränken und Kommoden eingelagert worden waren.