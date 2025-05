"Wenn nicht heut, wann dann" - Theater Lindenhof eröffnet Bodenseefestival

"Wenn nicht heut‘, wann dann?" ist immer wieder auf Protestplakaten zu lesen bei Demonstrationen gegen rechtsextreme Tendenzen in Politik und Gesellschaft heute. "Wenn nicht heut‘, wann dann!", heißt es auch kommenden Samstag in Friedrichshafen, wenn das internationale Bodenseefestival beginnt. Denn es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Freiheit“ – so erinnern einige der über 70 Veranstaltungen an den Bauernkrieg vor 500 Jahren. Auch das Eröffnungsstück. Das ist diesmal kein Konzert, sondern ein Theaterstück des Theaters Lindenhof. Es entstand im Auftrag der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur. Noch laufen die letzten Proben. Karin Wehrheim: