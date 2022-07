per Mail teilen

Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg dürfen die Ravensburg Tower Stars jetzt nur noch 500 statt wie zuletzt 750 Zuschauer ins Eisstadion lassen. Die Regelung gelte bereits für das Heimspiel in der zweiten Eishockeyliga am kommenden Donnerstag gegen Bayreuth. Die Tickets gehen dem Verein zufolge an die Besitzer von Dauerkarten. Heute Abend treffen die Ravensburg Towerstars auswärts auf die Eishocky-Cracks vom ESV Kaufbeuren.