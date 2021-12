Weniger Besucherinnen und Besucher in Museen

In die Museen in Ravensburg sind in diesem Jahr deutlich weniger Besucherinnen und Besucher gekommen. Das sagten die Leitungen von Kunstmuseum, Museum Humpisquartier und Museum Ravensburger dem SWR. In das Kunstmuseum kamen demnach fast zwei Drittel weniger Gäste als in den vergangenen Jahren, im Museum Humpisquartier war es die Hälfte. Ins private Museum Ravensburger, das die Geschichte der Ravensburger Spiele zeigt, kamen ebenfalls nur die Hälfte der sonst üblichen Besucherinnen und Besucher. Kunstmuseumsleiterin Ute Stuffer ist aber zuversichtlich für 2022. Ab Juni zeigt das Museum unter anderem eine süddeutsche Privatsammlung mit expressionistischen Werken, die erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert wird.