Fünf Jahre "Wir schaffen das"

Vor fünf Jahren sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Schlüsselsatz zur Flüchtlingskrise: "Wir schaffen das". Am 31. August 2015 bezeichnete es die Bundeskanzlerin als zentrale Herausforderung, die Migrationsbewegungen nach Deutschland zu bewältigen. Wenige Tage später durften in Absprache mit der ungarischen Regierung syrische Flüchtlinge unregistriert aus Ungarn einreisen. Bis heute haben die damaligen Maßnahmen die Politik in Deutschland nachhaltig geprägt - und tun es weiterhin.