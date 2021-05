per Mail teilen

Die Lage an den Krankenhäusern im Landkreis Konstanz entspannt sich mit sinkender Sieben-Tage-Inzidenz. Im Hegau-Bodensee-Klinikum mit Standorten in Singen und Radolfzell gibt es aktuell 17 Patienten, die mit Corona infiziert sind. Davon liegen fünf auf der Intensivstation in Singen. Im Klinikum Konstanz wird nach eigenen Angaben derzeit ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt.