Weniger Corona-Patienten in Kliniken in der Region Bodensee-Oberschwaben

In der Region Bodensee-Oberschwaben ist die Corona-Inzidenz zuletzt wieder angestiegen. Auf den Intensivstationen hat sich die Situation entschärft.

Die Pandemielage wirkt entspannter im Vergleich zu den Wintermonaten. Konzerte oder Restaurantbesuche sind wieder fast ohne Einschränkungen möglich. Aber - die Coronainzidenz ist in allen Kreisen in dieser Woche wieder gestiegen. In Sigmaringen ist sie am höchsten mit knapp 277.

30 Prozent der Intensivbetten sind frei

In den Kliniken sind die Zahlen der Corona-Patienten gesunken. Egal ob in den Kreisen Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg, Biberach oder dem Bodenseekreis, es sind derzeit mindestens 15 Prozent der Intensivbetten frei, in mehreren Kreisen auch über 30 Prozent. Das geht aus Daten des Robert Koch-Institutes hervor.

Das Sana Klinikum in Biberach spricht von sinkenden Belegungszahlen. Die Lage sowohl auf den Normal- als auch auf den Intensivstationen entspanne sich bei der Behandlung von Corona-Patienten im gesamten Land kontinuierlich, so das Klinikum weiter. Die Oberschwabenklinik sieht mit Blick auf die Corona-Patienten ein gleichbleibend niedriges Niveau. Sollten die Inzidenzen wieder dauerhaft steigen, dann sei das auch wieder in den Krankenhäusern zu spüren, heisst es von der OSK.

Kliniken bleiben in Alarmbereitschaft

Der Blick in den Krankenhäusern richtet sich vor allem Richtung Herbst. Das Labor Dr. Gärtner in Ravensburg bestätigte, dass bereits auch die als ansteckender geltende Omikron-Untervariante BA.5 unter den Proben gewesen sei. Die Variante führt in Portugal derzeit zu einem explosionsartigen Anstieg der Infektionszahlen. Inwieweit sich das in Zukunft auf die Hospitalisierungsrate auswirkt, ist noch unklar.

"Die Erfahrungen der letzten zwei Pandemiejahre zeigen grundsätzlich, wie dynamisch sich die Corona-Lage entwickeln kann, weshalb stets höchste Wachsamkeit sowie ein schnelles Agieren notwendig ist."

Die Krankenhäuser seien an die dynamischen und sich schnell wandelnden Prozesse gewöhnt. Die Notfallpläne liegen in der Schublade. Zudem sei man dabei Schutzmaterial zu bevorraten, heisst es von den Kliniken.