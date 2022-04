Fünf Menschen kommen bei Alpinunfällen in Vorarlberg ums Leben

In diesem Winter sind in den Bergen Vorarlbergs 875 Menschen an Unfällen beteiligt gewesen. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Damit gab es weniger Todesopfer als im Vorjahr. Die Zahl der Unfälle hingegen stieg deutlich an.

Insgesamt starben in Österreich in diesem Winter 111 Menschen bei Unfällen in den Bergen. In Vorarlberg sind zwei Menschen weniger ums Leben gekommen als im Vorjahreszeitraum. Vorarlberg hat damit landesweit die wenigsten Alpintoten zu beklagen. Das geht aus der vorläufigen Unfallstatistik des Kuratoriums für alpine Sicherheit hervor. Die Statistik umfasst die Monate von November 2021 bis Anfang April 2022.

Deutlich mehr Unfälle als in der Vorsaison

Die meisten Unfälle passierten in Vorarlberg demnach auf Skipisten, aber auch bei Skitouren verunglückten zahlreiche Wintersportler. Es gab insgesamt 384 Unfälle mehr als im Vorjahreszeitraum. Das ist hauptsächlich durch die damaligen Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie zu erklären. Denn in der Wintersaison vor einem Jahr galt ein harter Lockdown und die Skigebiete waren gesperrt. Außerdem galten strenge Reisebeschränkungen. Nach einem eher ruhigen Winter nahmen die Einsätze in der Wintersaison 2021/2022 also wieder "Fahrt auf", heißt es in der Statistik.

"Gerade jetzt ist es essenziell, das Bewusstsein der Menschen, die sich im alpinen Bereich aufhalten, für Risiken zu schärfen."

Das Kuratorium für Alpine Sicherheit will deshalb präventiv vorgehen und Wintersportler rechtzeitig über die Gefahren aufklären. Und diese Arbeit zeige bereits Wirkung, sagt Peter Paal. Obwohl die Zahl der Menschen, die Sport am Berg betreiben in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen habe, blieben die Unfallzahlen auf einem konstanten Niveau.