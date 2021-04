Der Wasserstand im Bodensee ist zum zweiten Mal in Folge ungewöhnlich niedrig für die Jahreszeit. Der Pegel Konstanz liegt aktuell bei knapp über drei Metern, das sind etwa 30 Zentimeter unter dem Durchschnitt der vergangenen 160 Jahre. Normalerweise beginnt der Wasserstand Anfang April zu steigen. In diesem Jahr lässt die Schneeschmelze in den Bergen allerdings auf sich warten. Die zuständige Landesanstalt für Umwelt rechnet auch mit den angekündigten Niederschlägen in den kommenden Tagen nur mit zehn bis 15 Zentimeter steigendem Pegel im Bodensee.