Die Polizeipräsidien Ravensburg und Konstanz haben in den vergangenen Tagen nur selten Verstöße gegen die verschärften Corona-Regeln registriert. Laut Mitteilung gab es einzelne Personenansammlungen. Außerdem mussten Menschen ermahnt werden, weil sie sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 5 Uhr hielten. Auch in den kommenden Tagen wird die Polizei nach eigenen Angaben Kontrollen zur Überwachung der Corona-Bestimmungen machen.