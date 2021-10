Die Stadt Friedrichshafen zieht eine positive Bilanz der Schwerpunktkontrollen in der Gastronomie. Mitte Oktober hatte das Ordnungsamt im Rahmen einer landesweiten Aktion in rund 50 Gaststätten kontrolliert, ob Corona-Regeln eingehalten werden. Die überwiegende Mehrheit hielt sich an die Vorgaben, so die Stadt. Vereinzelt habe es Beanstandungen bei der Maskenpflicht und der Kontaktnachverfolgung gegeben. Dort werde es Nachkontrollen geben.