Freiwillige Quarantäne-Tage vor Weihnachtsferien werden wohl wenig genutzt

Das Landes-Bildungsministerium hat den Eltern freigestellt, ihre Kinder in den drei Tagen vor den Weihnachtsferien in einer "Corona-Quarantäne" zu Hause zu behalten. Nach einer SWR-Umfrage bleibt in der Region Bodensee-Oberschwaben in der nächsten Woche wohl nur ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler zu Hause. Die Konstanzer Gymnasien haben den Eltern empfohlen, ihre Kinder in die Schule zu schicken, so der Sprecher der Konstanzer Gymnasien, Patrick Hartleitner. Sonst müssten in den Abiturjahrgängen Klausuren nachgeschrieben werden, das führe im Januar zu Mehrbelastungen der Schüler. Darüber hinaus seien die Lehrkräfte bereits am Limit und müssten zusätzliche Aufgabenpakete für die Schüler daheim schnüren. Bisher hätten nur Eltern weniger Schüler eine Quarantäne beantragt. Im Ravensburger Welfengymnasium schätzt Direktor Tilman Siebert, dass etwa 50 Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Hier gab es keine Empfehlung an die Eltern. Auch in der Biberacher Grundschule Mittelberg wollen bisher nur vereinzelt Eltern ihre Kinder zu Hause lassen.