Acht Gastronomie-Betriebe verstoßen gegen Corona-Regeln

In Friedrichshafen (Bodenseekreis) halten sich Gastronomie-Betriebe zum größten Teil an die vorgegebenen Corona-Regeln. Das ergaben Kontrollen in 52 Betrieben, teilte die Stadt mit. Lediglich in acht Betrieben sei es zu Auffälligkeiten gekommen, unter anderem bei der Maskenpflicht und bei der Kontaktnachverfolgung. Dort werde es bald erneut Kontrollen geben, hieß es. Die Stadt Friedrichshafen hatte die Gastronomie-Betriebe im Rahmen landesweiter Kontrollen vergangenen Donnerstag und Freitag überprüft.