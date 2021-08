per Mail teilen

Überraschende Wende beim umstrittenen Kiesabbau im Naherholungsgebiet "Dellenhau" im Hegau (Kreis Konstanz). Nach einem Gerichtsurteil des EuGH ist eine weitere Prüfung notwendig.

Es muss eine sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nachgeholt werden. Wie das Landratsamt Konstanz und das Regierungspräsidium Freiburg (RP) am Mittwoch mitteilten, sei dieser Schritt notwendig geworden, weil sich in Baden-Württemberg die Genehmigungspraxis für befristete Waldumwandlungen geändert habe. Sie sei zwischenzeitlich an die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) angepasst worden. Bei Vorhaben wie im Naherholungsgebiet "Dellenhau" muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden.

Hegau-Gemeinden sehen sich bestätigt

Die Hegau-Gemeinden Hilzingen, Rielasingen-Worblingen und Gottmadingen sowie die Stadt Singen zeigen sich erfreut über die Wende im Genehmigungsverfahren. „Wir fühlen uns in unserem Zweifel an dem Vorhaben bestätigt“, sagt Michael Klinger, der Bürgermeister von Gottmadingen. Seit Jahren bemängle man, dass es im "Dellenhau" keine ausführliche Umweltverträglichkeitsprüfung gegeben habe.

Neue Prüfung zu Folgen für Mensch und Umwelt

Bisher hatte es für die neue Kiesgrube im Hegau nur eine Art Vorprüfung gegeben. Die UVP soll die Auswirkungen des Vorhabens unter anderem auf die menschliche Gesundheit sowie auf Fauna und Flora prüfen. Wann die Prüfung beginnt und wie lange sie dauert, ist unklar. Es steht aber fest, dass erst nach der Prüfung entschieden wird, ob die Genehmigung zum Kiesabbau im "Dellenhau" bestehen bleibt, geändert oder aufgehoben wird. Mit Spannung blickt Bürgermeister Michael Klingel auch auf die Frage, nach welcher Rechtsprechung die UVP durchgeführt wird. Denn zwischenzeitlich ist der "Dellenhau" im Regionalplan nicht mehr als Kiesabbaugebiet vorgesehen. Das Regierungspräsidium Freiburg habe aber wohl bereits durchblicken lassen, dass die Prüfung auf Grundlage des alten, also zu Beginn des Verfahrens gültigen Regionalplans, durchgeführt werden soll.

Protest im Hegau: Gemeinden hoffen auf neues Verfahren

Seit vielen Jahren schon sprechen sich mehrere Hegau-Gemeinden und die Stadt Singen gegen die neue Kiesgrube aus. Auch der Bürgermeister der Gemeinde Rielasingen-Worblingen (Kreis Konstanz) hatte nach eigenen Angaben immer wieder Kritik geäußert. Ralf Baumert hofft, dass das neue Verfahren jetzt schnell eingeleitet werden kann.

"Das Land will die schöne, natürlich gewachsene Waldfläche versilbern. Tausende Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern gegen die Kiesgrube scheinen bislang in Stuttgart nicht gehört zu werden."

Im Vorfeld hatte es mehrere Petitionen gegen das Vorhaben gegeben. Im Juli vergangenen Jahres genehmigte das Landratsamt Konstanz den Kiesabbau trotz der Proteste. Auch der Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags hatte "grünes Licht" erteilt. Daraufhin waren die Hegau-Gemeinden Hilzingen, Gottmadingen und Rielasingen-Worblingen sowie die Stadt Singen vor das Verwaltungsgericht Freiburg gezogen.

Das Naherholungsgebiet "Dellenhau" liegt zwischen Singen, Hilzingen und Gottmadingen in der Nähe von Wohngebieten.