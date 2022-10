Telefonseelsorge Konstanz: Immer mehr Hilfe über Chat

Der Welttag für seelische Gesundheit will darauf hinweisen, dass seelische Gesundheit so wichtig ist wie körperliche. Hilfe bei seelischen Problemen bietet die Telefonseelsorge Konstanz.

Der am Montag begangene Welttag der seelischen Gesundheit will darauf aufmerksam machen, wie wichtig nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische Gesundheit ist. In der Region Bodensee und Oberschwaben gibt es zahlreiche Hilfsangebote, wie psycho-sozialen Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und Kliniken. Ein niederschwelliges Angebot ist zum Beispiel die Telefonseelsorge, deren Mitarbeitende rund um die Uhr einfach erreichbar sind. Und das mittlerweile nicht mehr nur per Telefon, sondern auch per Mail oder Chat.

SWR-Reporterin Tina Löschner hat die Telefonseelsorge in Konstanz besucht.

Telefonseelsorge: Reden hilft bei Sorgen und Nöten

Die Telefonseelsorge ist für Menschen in besonderen Lebenslagen und akuten Krisensituationen zu jeder Tageszeit oder auch mitten in der Nachtzeit erreichbar. Rund 10.000 mal war die Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee im vergangenen Jahr gefragt. Immer hat einer der 50 Mitarbeitenden in den Dienststellen Konstanz und Tuttlingen ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Anruferinnen und Anrufer. Die Gespräche dauern im Durchschnitt 20 Minuten.

"Im besten Fall merkt der andere: 'Da nimmt sich ein Mensch Zeit für mich'."

Richtig zuhören hilft Menschen mit Problemen

Der 47-jährige evangelische Pfarrer Tobias Walkling ist stellvertretender Leiter der Telefonseelsorge in Konstanz. Er weiß, welche Themen und welche Probleme die Menschen beschäftigen. Viele wenden sich mit Angstzuständen an die anonyme telefonische Hilfe. Aber auch Isolation, fehlende Unterstützung und Diskriminierung in der Gesellschaft führen zu psychischen Problemen.

"Der Mensch ist nicht fürs Alleinsein gemacht. An den Tränen, die man nicht weint, kann man auch ertrinken."

Eineinhalb Jahre werden die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge für ihre Aufgabe geschult. Empathie ist in den Gesprächen genauso wichtig wie professionelle Distanz. Doch manche Gespräche gingen einem schon nach, wenn beispielsweise von häuslicher Gewalt oder Suizidabsichten die Rede gewesen sei, erzählt Tobias Walkling.

Lebenshilfe der Telefonseelsorge seit 65 Jahren

Die Telefonseelsorge wurde vor 65 Jahren gegründet. Das Angebot wird von Männern und Frauen jeden Alters und jeder gesellschaftlichen Ebene genutzt, so Walkling. Ältere Menschen griffen meist eher zum Telefonhörer, Jüngere nutzten inzwischen vermehrt die Mails oder den neu eingerichtete Möglichkeit des Chattens.