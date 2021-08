per Mail teilen

Einen Weltrekord für die größte Yoga-Gruppe auf Stand-up-Paddles wollten zahlreiche Freizeitsportler auf dem Bodensee knacken. Vergeblich, denn statt der erhofften mehr als 300 Stehpaddler kamen nach Angaben der Landesgartenschau in Überlingen (Bodenseekreis) am Samstag lediglich 215 Menschen auf insgesamt 131 Brettern zusammen. "Es hat sich dennoch gelohnt", sagte Roland Leitner, Geschäftsführer der Landesgartenschau. "Es war eine Riesengaudi." Auch Yoga-Lehrerin Raphaela Schäufele, die die Idee zum Versuch hatte, zeigte sich keineswegs enttäuscht: "Ich bin überwältigt und glücklich, wie es gelaufen ist", sagte sie. Bislang lag der Weltrekord nach Angaben von Guinness World Records bei 298 Teilnehmern, die 2016 an einem Kurs bei einem Festival im US-Bundesstaat Minnesota teilnahmen.