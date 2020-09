Auf der Weltraumstation ISS hat das Tierbeobachtungssystem "Icarus" seine Arbeit aufgenommen. Das Projekt von Konstanzer Forschern wird zunächst das Zugverhalten von Amseln und Drosseln untersuchen.

Tierwanderungen vom Weltraum aus beobachten - das wird ab sofort für Wissenschaftler aller Länder möglich sein, heißt es in einer Mitteilung der Universität Konstanz. "Icarus" habe seine viermonatige Testphase erfolgreich abgeschlossen und nehme nun seinen wissenschaftlichen Betrieb auf. Die Testphase habe gezeigt, dass die Datenübertragung vom Boden zur Internationalen Raumstation ISS an den "Icarus"-Computer bis zu fünfzehnmal besser funktioniere als gedacht, so der wissenschaftliche Leiter des Projekts, Martin Wikelski, Direktor am Konstanzer Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie.

2.000 Vögel mit Sendern bestückt

Erstes Forschungsprojekt wird eine Studie zum Zugverhalten von über 2.000 Amseln und Drosseln in Europa, Russland und Nordamerika sein. Die Vögel werden dazu mit vier Gramm schweren Sendern bestückt. Diese sammeln Daten über Tierverhalten und Wetter. Die Daten werden zur ISS und von dort zurück auf die Erde geschickt. Dort werden sie dann am Computer ausgewertet. Mehrere hundert Forschungsgruppen weltweit haben bereits Interesse an der Nutzung von "Icarus" angemeldet.

Internationales Gemeinschaftsprojekt

"Icarus" ist ein gemeinsames Projekt des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie und der Universität Konstanz mit der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).