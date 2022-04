Zwei Weltkriegs-Bomben aus dem Bodensee geborgen

Aus dem Bodensee bei Friedrichshafen sind am Dienstag zwei Bomben geborgen worden. Sie stammen aus dem Zweiten Weltkrieg.

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei hatten bei einer Bootsstreife nahe des Ufers im flachen Wasser einen verdächtigen Gegenstand am Grund des Bodensees entdeckt. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie lag in zwei bis drei Metern Wassertiefe auf dem Seegrund. Taucher suchten daraufhin den Bereich großflächig ab, so die Wasserschutzpolizei, wobei sie eine weitere, rund 60 Zentimeter lange Phosphorbrandbombe entdeckten.

Eine verrostete Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg - dieses Exemplar wurde 2013 vor Friedrichshafen im Wasser gefunden. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle (Symbolbild)

Phosphor immer noch hochentzündlich

Beide Bomben wurden fachgerecht geborgen, vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abtransportiert und entsorgt. Es gab weder Detonationen noch Verletzte. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass der hochentzündliche Phosphor in den Bomben auch nach der langen Liegezeit immer noch eine große Gefahr darstellt. Ausgetretene Phosphorbrocken könnten im Wasser an Bernstein erinnern, würden sich aber beim Kontakt mit Sauerstoff innerhalb kürzester Zeit selbst in Brand setzen. Die Polizei warnt deshalb ausdrücklich davor, solche Funde ohne Fachkenntnis an Land zu bringen, dies sei lebensgefährlich.