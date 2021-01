per Mail teilen

Die Fastnacht fällt aus in diesem Jahr. Bei Konditor Hermann Brecht in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist die Nachfrage nach Fastnachtsgebäck trotzdem hoch. Nur er bäckt den legendären "Katzendreck".

Biskuit und Nougat, überzogen mit dunkler Schokolade - da läuft den meisten schon das Wasser im Mund zusammen. Ein bisschen Mut braucht aber trotzdem, wer zum ersten Mal hinein beißen will. Die Köstlichkeit soll in Form und Farbe an die Hinterlassenschaft einer Katze erinnern.

Wirklich abzuschrecken scheint das Äußere nicht - ganz im Gegenteil: Die Leckerei ist ein Exportschlager, der es bis nach Kanada und in die USA geschafft hat.