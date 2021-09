Zum heutigen Welt-Alzheimer-Tag bieten Experten auch in der Region unterschiedliche Veranstaltungen an. Sie wollen Betroffene und deren Angehörige über Hilfsmöglichkeiten bei Demenzerkrankungen informieren. Unter anderem wird in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ab 17:30 Uhr ein Workshop unter dem Motto "Selbstfürsorge" für pflegende Angehörige stattfinden. In Markdorf (Bodenseekreis) gibt es ab 17 Uhr einen Vortrag mit Tipps im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen.