Die Polizei Konstanz warnt aus aktuellem Anlass vor Anrufen von sogenannten falschen Polizeibeamten. Am Donnerstagabend sei eine Welle von betrügerischen Anrufen über die Stadt gerollt, so ein Sprecher der Polizei. Innerhalb von fünf Stunden wurden 15 Anrufe gemeldet. Die Kriminellen gaben sich dabei als Polizeibeamte aus und erfanden Einbrüche in der Nachbarschaft der Betroffenen, um so an deren Wertsachen zu kommen. Nach bisherigem Stand kam keiner der Angerufenen zu Schaden.