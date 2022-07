In Weingarten (Kreis Ravensburg) beginnt am Freitag das Welfenfest. Traditionell übergibt der Oberbürgermeister zum Auftakt um 18 Uhr im Stadtgarten die Fahnen an die Trommler- und Fanfarenzüge. Das Schüler- und Heimatfest dauert fünf Tage. Auch in Isny im Allgäu wird ab Freitag gefeiert, das Kinder- und Heimatfest dauert bis Sonntag.