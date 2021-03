Der Corona-Impfstoff ist auch in der Region nach wie vor knapp. Zwar sei man mit der bisherigen Impfbilanz in Testzentren und bei den mobilen Impfteams zufrieden, allerdings werde die volle Impfkapazität noch nicht ausgeschöpft, teilen die Landratsämter in der Region Bodensee-Oberschwaben mit. So heißt es im Kreis Biberach, es wären bis zu 5.250 Impfungen pro Woche möglich. Vorgenommen würden aktuell nicht mal halb so viele.