In der Region werden immer mehr Weihnachtsmärkte abgesagt. Auch in Isny im Allgäu und in Bad Wurzach (beides Kreis Ravensburg) haben sich die Verantwortlichen jetzt dazu entschlossen. In beiden Fällen begründeten sie die Entscheidung mit der aktuellen und verschärften Situation in der Corona-Pandemie.