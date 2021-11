Weitere Impfstützpunkte in der Region

In den Kreisen Biberach, Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis kann es weitere Impfstützpunkte geben. Das hat das Gesundheitsministerium des Landes entschieden. Damit wolle man die Impfkampagne weiter voranbringen, so Gesundheitsminister Manne Lucha. Es könne aber jede Kommune schon jetzt eigeninitiativ tätig werden. Die Kosten werde das Land erstatten. In der Region gibt es bereits mehrere Impfstützpunkte. Dabei kann man sich etwa in Sporthallen oder bei Rathäusern zu jeweils festen Zeiten oder zu bestimmten Terminen gegen Corona impfen lassen.