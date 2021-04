Die Geflügelpest breitet sich im Landkreis Ravensburg aus. Nach Isny im Allgäu ist jetzt auch Bad Wurzach betroffen. Das Landratsamt geht davon aus, dass diesmal das Virus durch Wildvögel übertragen wurde.

In Bad Wurzach sind am 4. April vier an Vogelgrippe erkrankte Hühner eines privaten Geflügelhalters gestorben. Acht weitere Hennen und zwei Gänse wurden daraufhin vorsorglich getötet.

Es gebe keine Verbindung zum Junghennen-Aufzuchtbetrieb in Nordrhein-Westfalen, so das Landratsamt Ravensburg in einer Pressemitteilung. Deshalb rechnen die Behörden damit, dass es in der Region weitere infizierte Wildvögel gibt, die eine Gefahr für Geflügelhalter sein könnten.

In Isny Geflügelpest aus NRW eingeschleppt.

Bei dem Fall in Isny im Allgäu war die Geflügelpest durch Junghennen aus Nordrhein-Westfalen eingeschleppt worden. Das Landratsamt richtete daraufhin einen Sperrbezirk mit Stallpflicht im Umkreis von zehn Kilometern ein.

Sperrbezirk nun auch in Bad Wurzach

Auch in Bad Wurzach werde nun ein Sperrbezirk vorbereitet, so eine Sprecherin des Ravensburger Landratsamtes. Das bedeutet, dass eine Stallpflicht für sämtliches Geflügel in dem Sperrbezirk gilt. Bei Auffälligkeiten bei ihren Tieren müssen sich Geflügelhalter beim Veterinäramt oder dem Landratsamt melden. Für alle Tiere gelte des Weiteren eine Meldepflicht, so das Landratsamt.