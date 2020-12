per Mail teilen

Im Kloster Reute bei Bad Waldsee breitet sich das Corona-Virus weiter aus. Betroffen sind laut Verwaltung zwei räumlich getrennte Einrichtungen. Jetzt sollen Bundeswehrsoldaten helfen.

Im Gut-Betha-Haus, in dem hoch betagte Schwestern gepflegt werden, wurden insgesamt 38 Bewohnerinnen und zehn Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet. Nach den ersten Fällen, die vor zehn Tagen aufgetreten waren, hatte die Verwaltung Massentests veranlasst.

Weitere Corona-Fälle im Franziskanerinnen-Kloster Reute picture-alliance / Reportdienste Felix Kästle

Eine weitere Schwester wurde im Oberschwaben-Klinikum in Ravensburg getestet, wohin sie nach einem Sturz verlegt werden musste. Nicht im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch stehe der Tod einer Bewohnerin am Samstag, so das Kloster laut Mitteilung.

"Die Dynamik, mit der sich das Corona-Virus unter unseren alten und pflegebedürftigen Schwestern ausbreitet, schockiert uns alle." Generaloberin Schwester Maria Hanna

Für eine weitere Pflegeeinrichtung - das Spital zum Heiligen Geist in Bad Waldsee - berichtet die Klosterverwaltung von 26 infizierten Bewohnern und 16 positiv getesteten Mitarbeitern. In beiden Einrichtungen zusammen leben rund 140 Menschen. Bisher habe keiner der Infizierten ernste Symptome. Dennoch sei die Dynamik der Ausbreitung schockierend, so das Kloster.

Bundeswehr soll Schwestern und Mitarbeiter unterstützen

Man sei in enger Abstimmung mit der Stadt Bad Waldsee und dem Gesundheitsamt, so die Klosterverwaltung. Ab Donnerstag sollen Soldaten der Bundeswehr das Kloster unterstützen und dabei vor allem logistische Aufgaben, wie Essen ausgeben und Betten machen übernehmen. Insgesamt sollen 20 Bundeswehrangehörige eingesetzt werden.