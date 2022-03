Weitere Bäder und Thermen in der Bodenseeregion öffnen

Am Bodensee und in Oberschwaben starten - passend zum sommerlichen Wetter - weitere Bäder in die Saison. Die Bodensee-Therme in Konstanz hat den Lockdown zum Umbau genutzt.

Mehrere Monate musste die Therme wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben, jetzt ist sie nach Umbau- und Wartungsarbeiten wieder für Besucher geöffnet - sowohl das Thermal- als auch das Freibad. Auch in Stockach im Kreis Konstanz nimmt das Freibad den Betrieb auf. Im Kreis Ravensburg starten das Freibad Stadtweiher in Leutkirch im Allgäu und das Naturschwimmbad in Altshausen in die Saison. In allen Bädern gelten Abstands- und Hygieneregeln, auch ist die Zahl der Badegäste beschränkt. Teilweise Einlass nur nach "3G-Regel" Teilweise muss vorab reserviert werden, in einige Bäder kommt man - je nach Inzidenz im Landkreis - nur mit Impf- oder Genesenen-Nachweis oder einem tagesaktuellen negativen Corona-Test.