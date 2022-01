Immer noch Probleme mit der Gelben Tonne

per Mail teilen

Nach der Einführung der Gelben Tonne im Kreis Ravensburg gibt es immer noch Probleme bei der Abholung des Verpackungsmülls. Das war jetzt auch Thema im Gemeinderat von Wangen im Allgäu. Mehrere Bürger hatten sich über nicht geleerte Tonnen beschwert. Die Abholtermine würden teils nicht eingehalten, etwa in Straßenzügen in Ravensburg und Weingarten oder in Wangen im Allgäu. Die vom Kreis mit der Abholung beauftragte Firma aus Türkheim im Kreis Unterallgäu entschuldigt sich: Man habe den Zuschlag für den zweitgrößten Landkreis im Land sehr kurzfristig bekommen, müsse das Gebiet erst kennenlernen und habe teils technische Probleme mit Leihfahrzeugen gehabt. Der Verpackungsmüll werde künftig aber pünktlich abgeholt.