Weiter hohe Lawinengefahr in der Region Lech/Zürs

Nachdem bei einer Lawine im Skigebiet Lech/Zürs in Vorarlberg am Sonntag vier Menschen verletzt wurden, warnt der Sprecher des Einsatzkommandos vor Lawinengefahr in den kommenden Tagen.

Bei dem Lawinenabgang im Skigebiet Lech/Zürs am Arlberg (Vorarlberg) am Sonntag sind vier Menschen verletzt worden. Einer von ihnen, ein Wintersportler aus Deutschland, wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik in Innsbruck gebracht. Obwohl keine Vermisstenmeldungen mehr vorlagen, führten am Montag rund 120 Helferinnen und Helfer noch einmal eine Sicherheitssuche in dem Bereich durch, wo die Lawine abgegangen war. Es wurde glücklicherweise niemand gefunden, sagte der Sprecher der Einsatzleitung, Hermann Fercher, am Montagnachmittag dem SWR.

ARD-Korrespondent Oliver Soos aus Wien über die Bilanz am Tag nach dem Lawinenabgang:

Die Lawine gerade in diesem Gebiet sei ungewöhnlich gewesen, sagte Hermann Fercher dem SWR. Grundsätzlich sieht er auch für die kommenden Tage eine hohe Lawinengefahr in der Region:

Ursprünglich war man anhand eines Zeugen-Videos von bis zu zehn Verschütteten ausgegangen. Die übrigen sechs Menschen waren aber nicht von der Lawine erfasst worden. Dennoch zog sich die Suche mit zeitweise über 200 Einsatzkräften und Helfern bis in den späten Sonntagabend, weil sich die Personen auf dem Video nicht bei der Polizei gemeldet hatten. Hermann Fercher hat deshalb einen Appell für Wintersportlerinnen und Wintersportler: Egal, ob man von einer Lawine touchiert wird oder auch nur eine beobachtet, sollte man immer die nächstgelegene Polizeistation informieren oder zumindest an der Liftstation die Personalien abgeben. So könnten Einsatzkräfte schnell und unkompliziert nachvollziehen, wer mit der Lawine in Berührung gekommen ist.