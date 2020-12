Die Luftqualität in der Region Bodensee-Oberschwaben war auch im Jahr 2020 gut. Das belegen aktuelle Zahlen des Umweltbundesamtes.

An den amtlichen Messstationen in Biberach, Friedrichshafen und Konstanz gab es in diesem Jahr keine Überschreitung der Grenzwerte beim Verbrennungsgas Stickstoffdioxid. Auch die Feinstaubwerte sind gut. Der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde dieses Jahr in Friedrichshafen und Konstanz an jeweils nur einem Tag überschritten, in Biberach an zwei Tagen. Die kritische Grenze liegt bei 35 Tagen im Jahr.

Allerdings erhöhte Ozonwerte

Probleme gab es hingegen beim Ozon. Die Ozonwerte sollen laut Umweltbundesamt nicht öfter als an 25 Tagen im Jahr den Grenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft übersteigen. In Konstanz waren es jedoch 36, in Friedrichshafen 29 Tage - einige mehr als im Vorjahr. Am besten ist der Ozonwert in Biberach, dort wurde an 19 Tagen eine zu hohe Ozon-Konzentration gemessen.