Der Austausch zweier Aufzüge auf dem Bahnhof Ravensburg sorgt weiterhin für Ärger. Nachdem der im Mai begonnene Austausch länger dauerte als geplant, hieß es vergangene Woche, die neuen Aufzüge seien nun betriebsbereit. Fahrgäste berichteten jedoch, an dem Aufzug habe immer noch ein Schild gehangen, er sei außer Betrieb. Sie dachten, sie müssten weiterhin über eine Treppe zu den Bahnsteigen - besonders ärgerlich für Menschen im Rollstuhl, Gehbehinderte sowie Fahrgäste, die mit E-Bike oder Kinderwagen in den Zug etwa Richtung Stuttgart wollen. Jetzt prüft die Bahn, ob am Wochenende vielleicht eine nur vorübergehende Störung vorlag.