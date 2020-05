Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) sind am Mittwoch in die Saison gestartet. Allerdings mit einem abgespeckten Fahrplan. Angefahren werden ausschließlich baden-württembergische Ziele.

Ziele sind zum Beispiel die Mainau, Meersburg, Überlingen und Friedrichshafen oder am Untersee Radolfzell und die Insel Reichenau. Dafür setzen die Bodensee-Schiffsbetriebe erst einmal nur sieben ihrer insgesamt 14 Schiffe ein. Es wird zunächst der Vorsaison-Fahrplan gelten, so BSB-Geschäftsführer Frank Weber. Nach und nach wollen die Schiffsbetriebe dann weitere Fahrten anbieten.

Keine Stopps in Schweizer und Vorarlberger Häfen

Schweizerische und Vorarlberger Häfen dürfen nicht angelaufen werden, da die Grenzen zu den Nachbarländern für Touristen noch bis zum 15. Juni geschlossen sind. Bayern hat beschlossen, seine Häfen bis Ende Mai nicht für Passagiere zu öffnen, betroffen ist zum Beispiel Lindau.

Abstand halten auch an Bord

Auf den Schiffen gelten Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Dazu gehört das Tragen einer Schutzmaske. Die Zahl der Sitzplätze wurde reduziert, so dass die Mindestabstände an Bord eingehalten werden können. Änderungen wird es auch in der Bord-Gastronomie geben. Der bisherige Betreiber hatte infolge der aktuellen Corona-Krise den Vertrag mit sofortiger Wirkung gekündigt, so Weber. Man suche noch nach einer Lösung.

Private Schiffsbetriebe ziehen nach

Vergangene Woche hatte Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) der Schifffahrt überraschend grünes Licht gegeben. Für die kleineren, privaten Schiffsbetriebe am Bodensee kam die Erlaubnis, wieder Fahrten anbieten zu dürfen, ebenso überraschend wie für die BSB. Einige wollen erst am Wochenende starten. Mit dem großen Geschäft rechnen sie erst an Pfingsten, wenn auch die Hotels wieder geöffnet haben.