Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) bedienen mit der "Weißen Flotte" erst am Dienstag wieder alle Strecken auf dem Bodensee. In einer früheren Pressemitteilung war von Montag die Rede gewesen. Grund sei die Verwirrung um das Ende der Einreisebeschränkungen aus der Schweiz und Österreich. Da die deutsche Grenzöffnung erst in der Nacht auf Dienstag stattfinde, könne auch erst am Dienstag die komplette internationale Ausflugs-Schifffahrt wieder starten, so die BSB. Der Schiffsverkehr auf dem Bodensee war wegen der Corona-Pandemie für mehrere Wochen eingestellt worden. Deutsche Häfen und Landestellen fahren die BSB bereits seit Ende Mai wieder an.